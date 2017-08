Pokemon GO si aggiorna: Mewtwo in arrivo a settembre?

è stato aggiornato su iOS e Android alla versione 0.71.0: questo update risolve alcuni bug, migliora la funzione di ricerca al'interno della collezione e corregge un problema che non mostrava i doppi punti esperienza guadagnati dopo un Raid con Uovo Fortunato.

Non si tratta di un Major Update, tuttavia secondo alcuni rumor l'aggiornamento in questione prepararebbe il gioco all'arrivo di Mewtwo, prossimo Pokemon Leggendario che dovrebbe essere disponibile molto presto. Stando ad alcuni indizi, Articuno, Moltres, Lugia e Zapdos non saranno più disponibili dal 31 agosto mentre Mewtwo potrebbe essere catturabile dal primo settembre.

Forbes ipotizza un annuncio previsto per il 25 agosto, mentre Mewtwo potrebbe iniziare ad apparire dal 4 settembre, Festa del Lavoro negli Stati Uniti, una giornata che porterebbe gli allenatori ad avere del tempo libero per iniziare il Raid per catturare Mewtwo. Al momento, si tratta solamente di speculazioni, tuttavia l'ultimo update ha svelato anche l'esistenza dei Pokemon di terza generazione. Annuncio imminente in programma? Restiamo in attesa di conferme o smentite.