Pokemon GO Snap annunciato per Switch, ma è ovviamente un pesce d'aprile...

per Nintendo 64 avrà presto un sequel! O almeno, in teoria...è trapelato sul web nella notte ma ovviamente si tratta solamente di un pesce d'aprile organizzato dal sito australiano Press-Start.

Secondo gli autori, Pokemon GO Snap avrebbe unito le meccaniche di Pokemon Snap con quelle di Pokemon GO, richiedendo quindi di girare la città a caccia di mostriciattoli da fotografare. L'idea è sicuramente simpatica e chissà che Nintendo non possa prendere spunto per un vero e proprio seguito di Pokemon Snap per Switch.