Pokemon GO stringe una partnership con Knight Foundation: nuovi eventi in arrivo

Con la stagione estiva ormai alle porte,ha intenzione di organizzare nuovi eventi per la community americana di, in collaborazione con la. Il primo evento avrà luogo a Charlotte, in North Carolina, a partire dal 7 Maggio.

Come riportato sulle pagine di Fast Co.Design, Niantic ha stretto una partnership con la Knight Foundation per organizzare i prossimi eventi estivi di Pokemon GO nel Nord America: si tratta di veri e proprio raduni che spingeranno i giocatori a riunirsi in determinate zone del paese, organizzando gli spazi della città per l'occasione. Durante il primo evento del 7 Maggio, per esempio, le strade di Charlotte verranno chiuse, mettendo a disposizione ben 16 PokeStops e due Palestre. Vi farebbe piacere se qualcosa di simile venisse organizzato anche in Italia?

