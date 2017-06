Pokemon GO supporterà le nuove API per la realtà aumentata di Apple

Nella giornata di ieri, in occasione della conferenza di apertura dellaha presentato le nuove API per la realtà aumentata, battezzate ARKit , che saranno integrate in

Pokémon GO sarà una delle tante applicazioni a supportarle. ARKit userà il “fast, stable motion tracking” e le altre tecnologie di illuminazione per fornire una visione più coinvolgente della realtà aumentata. Il tutto si tradurrà in un’esperienza di gioco più realistica rispetto all’attuale, oltre che più bella da vedere.



Apple non ha svelato quando avverrà il lancio di ARKit, e nel corso del keynote non ha menzionato esplicitamente Pokémon GO tra le applicazioni che lo supporteranno, ma Polygon ha riportato oggi l’indiscrezione secondo cui Niantic sarebbe pronta ad abbracciarla. ARKit, per chi non avesse seguito l’evento, includerà anche il supporto ad altri strumenti di sviluppo come Unity e Unreal Engine.