I mostriciattoli di terza generazione potrebbero presto fare la loro comparsa in: a scoprirlo è un dataminer che ha analizzato il codice sorgente dell'aggiornamento 0.71.0 reso disponibile su iOS e Android nelle scorse ore.

Il codice sorgente di questo update contiene un riferimento ai Pokemon Generation 3, purtroppo al momento non ci sono altri dettagli e questa stringa è l'unico riferimento trovato dal dataminer anonimo. L'arrivo dei Pokemon di seconda generazione venne anticipato nello stesso modo alla fine del 2016, non ci resta dunque che attendere eventuali conferme o smentite riguardo il debutto dei mostri di terza generazione in Pokemon GO.