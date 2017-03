Pokemon GO: tante novità in arrivo, tra cui i Pokemon Leggendari

Il CEO di, John Hanke, è stato recentemente intervistato da Wired Germania e in questa occasione ha parlato delle novità in arrivo nel mondo dinel corso del 2017, anno che vedrà anche il debutto dei

Di seguito, un breve estratto dall'intervista, che potete leggere cliccando qui: "Posso dirvi che nel 2017 ci saranno molti Pokemon leggendari da catturare, ma non posso confermarvi se tra questi ci saranno anche Moltres, Zapdos e Articuno. Abbiamo in programma tantissimi aggiornamenti per Pokemon GO e uno di questi riguarda le lotte in palestra. Sappiamo di averle pubblicate in uno stato incompleto ma vogliamo migliorarle, purtroppo al momento il gameplay nelle palestre è molto limitato e questa modalità non funziona come dovrebbe. Lavoreremo sodo su questo e su tanti altri aspetti del gioco."

Nel 2017, faranno la loro comparsa in Pokemon GO anche gli scambi, i quali però potranno essere effettuati solamente in locale e non online, per preciso volere del team di sviluppo.