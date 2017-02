Pokemon GO torna in vetta alle classifiche USA, annunciato un nuovo evento

Grazie al lancio dell'aggiornamento che ha introdotto la seconda generazione di mostri,è tornato in vetta alla classifica delle applicazioni più scaricate dall'App Store negli Stati Uniti. Il gioco aveva perso la vetta lo scorso 4 gennaio, dopo aver dominato le charts per tutta la seconda metà del 2016.

Su Google Play Store, Pokemon GO è ora la terza app più scaricata in assoluta, preceduta da Mobile Strike e Game of War Fire Age. Segnaliamo inoltre che Niantic ha annunciato anche un nuovo evento tematico: dal 26 febbraio al 6 marzo tutti i giocatori potranno partecipare alle celebrazioni per il ventunesimo anniversario dei Pokemon, durante il "Pokemon Day" sarà inoltre possibile ottenere uno speciale cappello per Pikachu.