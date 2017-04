Pokemon GO: una ricerca evidenzia il carattere positivo e solare dei giocatori

Secondo una ricerca effettuata recentemente da alcuni studiosi dell'Università Wisconsin-Madison, i giocatori disarebbero generalmente più positivi, amichevoli e in generale più felici di coloro che invece non vanno a caccia di

James Alex Bonus e Alanna Peebles illustrano i risultati della ricerca con queste parole: "I media hanno accolto in maniera negativa Pokemon GO, parlando solamente di incidenti legati al gioco. Però al tempo stesso, tantissime persone si stavano divertendo e passavano momenti felici a caccia di Pokemon. Generalmente si è portati a credere che giocare su smartphone abbia una connotazione negativa, perchè ti porta a isolarti dalla realtà ma nel caso di Pokemon GO non è affatto così. Abbiamo intervistato oltre 400 persone e più del 40% ha dichiarato di essere felice e di provare emozioni positive. I giocatori ci hanno raccontato solamente esperienze felici legate al gioco e di come la loro vita sia diventata più soddisfacente e piacevoli, grazie anche ai tanti amici trovati durante la ricerca dei Pokemon. Molte persone hanno dichiarato di sentirsi più socievoli e più inclini a portare avanti nuovi rapporti di amicizia."

Cosa ne pensate dei risultati di questa ricerca? Ricordiamo ai giocatori di Pokemon GO che è attualmente in corso il Festival dell'Uovo, lo speciale evento di Pasqua in programma fino al 20 aprile.