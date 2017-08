Pokemon GO: una squadra di soli due giocatori è riuscita a battere Moltres

Un team composto da soli due giocatori è riuscito a sconfiggerein. Un'impresa notevole, considerando checonsiglia una squadra composta da almeno 20 giocatori per catturare il celebre Pokemon Leggendario.

A quanto pare, giocando con una certa accortezza e organizzandosi a dovere è possibile sconfiggere Moltres anche in pochi giocatori. In questo caso, come potete vedere nel filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, i due utenti hanno schierato una squadra composti da soli Golem, Pokemon particolarmente efficaci negli attacchi contro Moltres e resistenti in difesa.

Voi siete riusciti a sconfiggere Moltres? Non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra guida per catturare il nuovo Pokemon Leggendario di tipo Fuoco/Volante.