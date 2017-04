Pokemon GO: al via il Festival dell'Uovo, speciale evento di Pasqua

: Allacciatevi le scarpe e preparatevi a mettere il turbo... ildista per iniziare. Dal 13 al 20 aprile potrete trovare una maggiore varietà di Pokémon in uova da 2 km, apritele e scoprite la sorpresa al loro interno.

La vostra avventura non finisce qui, guadagnerete più caramelle per ogni uovo che farete schiudere. Durante tutto il Festival dell'Uovo, salirete di livello ancora più velocemente grazie al doppio di PE! Combinate questo bonus eccellente con un Uovo Fortunato e guadagnerete il quadruplo dei PE rispetto al solito. Per rendere questo Festival dell'Uovo ancora più dolce, le Uova Fortunate potranno essere acquistate nel negozio del gioco con uno sconto del 50%.

Il Festival dell'Uovo è il primo evento di Pasqua di Pokemon GO, disponibile da oggi e fino al prossimo 20 aprile.