Pokemon GO: al via l'evento di San Valentino

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale del gioco,ha dato il via all'evento di San valentino di, che si terrà da oggi fino alle 20:00 del 15 febbraio. In questo lasso di tempo godremo di alcuni bonus speciali.

Le ricompense per la cattura, schiusa delle uova e trasferimento dal professore saranno raddoppiate; il Pokemon compagno raccoglierà le caramelle rare due volte più velocemente; avremo più possibilità di incontrare Chansey, Clefable e altri mostri dalla colorazione rosa; sarà più facile ottenere Cleffa, Igglybuff e Smoochum dalle uova e, infine, i moduli esca dureranno ben sei ore. Una buona occasione per catturare alcuni Pokemon rari e ottenere caramelle per far evolvere quelli in nostro possesso.