Pokemon GO: al via lo speciale evento Festival Acquatico

: Preparatevi a scatenarvi nell'acqua in: in questo momento si sta tenendo une Magikarp, Squirtle, Totodile e gli altri Pokemon di tipo acqua non vedono l'ora di festeggiare. A partire da oggi, ore 21:00, avrete più probabilità di incontrare i Pokemon citati e le loro evoluzioni in tutto il mondo.

Inoltre, quando sarete in giro a esplorare zone dove i Pokémon di tipo acqua compaiono più di frequente, avrete maggiori possibilità di incontrare diversi Pokémon di tipo Acqua originariamente scoperti nella regione di Johto, e forse... potreste anche incontrare Lapras. Infine, a partire da oggi, noterete un nuovo oggetto per il guardaroba del vostro avatar:il Cappello di Magikarp!

Il Festival dell'Acqua di Pokémon GO terminerà il 29 marzo alle ore 21:00, quindi uscite all'aria aperta e andate a catturare tanti Pokémon di tipo acqua.. e buona fortuna!