Pokemon GO viene ancora giocato da 65 milioni di utenti al mese

A dispetto di alcune voci che lo vorrebbero sul viale del tramonto,continua ad essere giocato da un grande numero di appassionati. Stando alle recenti dichiarazioni di, il numero di utenti attivi ogni mese supera idi giocatori.

"Continuiamo ad essere ispirati dalla passione delle oltre 65 milioni di persone che giocano a Pokemon GO ogni mese. Siamo solo all'inizio del viaggio, ancora ci sono molte novità all'orizzonte.", si legge sul blog ufficiale di Niantic. Con l'arrivo della stagione primaverile, inoltre, è prevista l'introduzione delle prime feature co-op per Pokemon GO, che a quanto pare permetteranno agli utenti di affrontare la palestre in cooperativa.

Ricordiamo che il gioco di Niantic è stato premiato come migliore titolo mobile ai BAFTA Awards.