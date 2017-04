Pokemon GO vince il BAFTA Games Mobile Award

In occasione del 13° British Academy Video Game Awards, meglio conosciuto comeGame Awards,diè stato premiato come il miglior gioco mobile dell'anno. La conferma è arrivata direttamente su Twitter.

Insomma, Pokemon GO continua a confermarsi un fenomeno molto popolare nel settore mobile, basti pensare che il numero di utenti attivi giornalieri negli USA ha raggiunto i 5 milioni alla fine del 2016. Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, vi ricordiamo che nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per le versioni iOS e Android.

Durante la primavera, invece, Niantic pubblicherà altri update: lo studio ha promesso tante novità in arrivo nei prossimi mesi, tra cui il sistema di scambi e il debutto dei Pokemon Leggendari.