Pokemon GO: Zapdos è catturabile da oggi e fino al 14 agosto

Da oggi e fino al 14 agosto,sarà catturabile da tutti gli allenatori di! Il nuovo Uccello Leggendario sostituisce, il quale non potrà più essere catturato, almeno per il momento, non è escluso che in futuropossa pensare a ulteriori eventi che permetteranno di imbattersi nuovamente in tutti gli Uccelli Leggendari.

Affrontando i Raid di alto livello nelle palestre sarà possibile imbattersi in uno Zapdos Selvatico: sconfiggerlo non sembra essere troppo semplice e per il momento dai social network non giungono testimonianze riguardo la sua cattura ma siamo certi che la situazione si evolverà nelle prossime ore.

Una volta catturato, Zapdos potrà essere aggiunto alla vostra squadra ma non potrà essere schierato a difesa delle palestre, come già accaduto nel caso degli altri Pokemon Leggendari. Ricordiamo inoltre che fino al 21 agosto saranno disponibili in Europa anche Kangaskhan e Unown.