Dopo, presto faranno la loro comparsa inaltri due: si tratta di, il primo disponibile dal 31 luglio al 7 agosto mentre il secondo catturabile dall'8 al 14 agosto.

Gli sviluppatori hanno inoltre rivelato che Articuno non sarà più disponibile dopo il 30 luglio, avete quindi ancora pochi giorni per provare a catturare questo Uccello Leggendario.

Su Everyeye.it trovate la guida per catturare Lugia e Articuno, i primi due Pokemon Leggendari hanno fatto la loro apparizione in Pokemon GO lo scorso weekend come parte dei festeggiamenti per il primo anniversario.