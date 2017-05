Ladi New York ha annunciato l'introduzione di quattro nuovi giochi nell'Arca della Gloria: si tratta di(l'originale arcade del 1981),

I quattro giochi in questione hanno superato l'agguerrita concorrenza composta dal Solitario di Windows, Mortal Kombat, Myst, Portal, Tomb Raider, Resident Evil, Wii Sports e Final Fantasy VII.

Nel 2016 sono stati invece introdotti nella Video Game Hall of Fame GTA III, The Sims, Sonic, Space Invaders, The Legend of Zelda e The Oregon Trail.