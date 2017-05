Pokemon: in arrivo un nuovo gioco di carte per iOS e Android?

Stando alle parole di un insider riportate dal Wall Street Journal,sarebbe attualmente al lavoro su un nuovo gioco di carte collezionabili a tema, in arrivo su iOS e Android in un non meglio specificato periodo del 2017.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito e The Pokemon Company, contattata dal WSJ, ha rifiutato qualsiasi commento a riguardo. Nei mesi scorsi si è sparsa una voce che vorrebbe la compagnia impegnata sullo sviluppo della versione mobile del gioco di carte di Pokemon Sole e Luna, recentemente espanso con il pacchetto Guardiani Nascenti. Che il progetto possa essere rivelato al prossimo E3?

Nello stesso articolo, il quotidiano svela anche l'esistenza di un gioco mobile dedicato a The Legend of Zelda, non ancora annunciato da Nintendo.