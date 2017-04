Pokemon: Machamp sarà il volto della nuova linea di intimo PretAMachamp

è il primonella storia a firmare un contratto come top model ed è destinato a diventare l'icona di stile del secolo. E' questo l'annuncio arrivato dacon un comunicato stampa che trovate di seguito.

La primavera del 2017 è arrivata, e come ogni stagione porta con sé una nuova moda. Sembra che questa stagione in particolare sia destinata a entrare nella storia ora che Machamp, il Pokémon Megaforza, è stato confermato come nuovo testimonial della linea di intimo più rivoluzionaria dell'anno: "PretAMachamp". La campagna pubblicitaria sta già impazzando in rete e il suo protagonista è ufficialmente il primo Pokémon a rompere gli schemi accaparrandosi un contratto come top model.



Ispirata alla sua iconica figura e al suo fascino naturale, la nuova linea propone un ritorno alle origini del concetto stesso di intimo, sfidando allo stesso tempo tutto ciò che avevamo sempre dato per scontato sull'argomento. Elegante, casual, pratico e di tendenza, "PretAMachamp" presenterà capi per tutti i gusti.



Avril Fisher, la nuova vicedirettrice del settore intimo di The Pokémon Company International, ha rilasciato la seguente dichiarazione parlando della nuova collezione: "È fantastico vedere che un Pokémon come Machamp, una vera fonte di ispirazione per tanti, abbia prestato il suo volto a una linea che alcuni non esitano a definire già come la più iconica della nostra generazione. Non vediamo l'ora di assistere alla marcia trionfale di Machamp sulle passerelle di tutto il mondo nelle sfilate più 'in' dell'anno! Questo Pokémon merita decisamente un posto nell'olimpo delle star più grandi, e la campagna pubblicitaria di cui è protagonista rivelerà al mondo intero il suo incredibile talento!"



Altre informazioni sulla campagna "PretAMachamp" saranno rivelate nel corso del mese presso gli appuntamenti più importanti del mondo della moda. O forse no... del resto, come avrete intuito, si tratta solamente di un pesce d'aprile organizzato da The Pokemon Company.