Pokémon Magikarp Jump disponibile gratis su iOS e Android

: Allena il tuoa saltare sempre più in alto in. Dopo il soft launch avvenuto nelle scorse settimane, il gioco è ora disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play.

Allena il tuo futuro campione dandogli da mangiare e facendo aumentare la sua potenza di salto per farlo volare sempre più in alto e fallo gareggiare con altri Magikarp in tornei mozzafiato. Riuscirà a diventare il campione della lega? Mentre alleni il tuo Magikarp, può succedere che debba ritirarsi in seguito a un evento sfavorevole, oppure una volta raggiunto un certo livello. Se questo accade, dovrai proseguire nel gioco con una nuova generazione di Magikarp, ma i frutti del tuo allenamento non andranno perduti: infatti, il tuo nuovo Pokémon sarà un po' più forte del suo predecessore. Allena un Magikarp dopo l'altro e punta alla vetta della lega!

Alcuni Pokémon verranno ad aiutarti ad allenare il tuo Magikarp, ad esempio portandogli del cibo. Potrai immortalare le vittorie del tuo Magikarp nelle gare di salti con fantastiche foto da condividere con i tuoi amici e online, per mostrare a tutti i risultati dei tuoi allenamenti! Pokémon Magikarp Jump prevede anche acquisti in-app: se lo desideri, potrai spendere soldi reali per comprare strumenti che ti aiuteranno a far crescere il tuo Magikarp. Inoltre, potrai anche comprare delle decorazioni per personalizzare l'acquario di Magikarp.

Il gioco è disponibile in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale. Fai volare il tuo Magikarp oltre le nuvole in Pokémon Magikarp Jump, ora disponibile per il download da App Store e Google Play.