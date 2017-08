Pokemon Oro e Argento: l'edizione Virtual Console per 3DS uscirà anche retail

ha annunciato che le versioni virtual console diperusciranno anche in edizione scatolata il 22 Settembre. Una notizia che farà piacere a tutti i collezionisti e agli amanti della serie.

Naturalmente, la versione scatolata di Pokemon Oro e Argento per 3DS non conterrà la cartuccia originale per Game Boy Color, bensì un semplice codice che permetterà di scaricare la versione digitale del gioco dal Nintendo eShop. Le due edizioni retail saranno disponibili a partire dal 22 settembre, lo stesso giorno in cui i due titoli usciranno sulla Virtual Console.

L'immagine riportata a fondo pagina mostra i due package ufficiali. Ricordiamo che l'edizione Virtual Console di Pokemon Oro e Argento sarà disponibile soltanto per 3DS e includerà tutte le funzioni della Banca Pokemon.