ha pubblicato il trailer di lancio di: i due titoli saranno disponibili dal 22 settembre sulla Virtual Console 3DS e inracchiusi in una confezione in stile

Usciti originariamente nel 1999 in Giappone e l'anno successivo in Occidente, Pokemon Oro e Argento danno ufficialmente il via alla seconda generazione di Pokemon e introducono una nuova regione da esplorare e tante creature inedite. Le riedizioni per Virtual Console non presentano contenuti aggiuntivi di alcun tipo rispetto alle edizioni originali, presentandosi come porting diretti.