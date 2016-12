Pokemon Prism: il gioco fan-made è stato avvistato su 4chan

Nonostante i divieti imposti dai copyright di, pare che la rom modificata distia continuando a diffondersi sul web attraverso i canali di 4chan. Il gioco fan-made sarebbe dovuto uscire ufficialmente il 25 Dicembre.

Pokemon Prism è una versione modificata di Pokemon Cristallo, sviluppata nel corso di 8 anni da un piccolo team di appassionati. La pubblicazione ufficiale era prevista per il 25 Dicembre, ma Nintendo ha deciso di far valere i propri diritti sul copyright bloccando la diffusione della rom. Tuttavia pare che il gioco sia apparso nuovamente su 4chan, permettendo ad alcuni utenti di scaricarla e giocarla, come è possibile notare nel reddit di Pokemon Prism.