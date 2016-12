Pokemon Prism è stato cancellato su richiesta di Nintendo

è un progetto fanmade che ha riscosso un discreto successo sul web, nelle scorse ore però l'autore ha annunciato la cancellazione del progetto, decisione presa dopo aver ricevuto una diffida dallo studio legale diriguardo l'utilizzo non autorizzato di marchi e personaggi

Pokemon Prism era in fase di sviluppo da oltre otto anni e il lancio era previsto per questo Natale, Nintendo però ha contattato l'autore invitandolo a interrompere i lavori e a non pubblicare il gioco: "Per la casa di Kyoto, "Pokemon Prism rappresenta un utilizzo non autorizzato di una proprietà intellettuale di proprietà di Nintendo", questo è quello che si legge nella lettera inviata all'autore del gioco. "Il lancio di Pokemon Prism invaliderebbe il lavoro e la passione dei creativi di Nintendo e The Pokemon Company che lavorano da oltre 20 anni su uno dei brand più popolari del mondo."

Pokemon Prism non vedrà dunque la luce a fine anno come previsto, il gioco è stato cancellato e non verrà pubblicato nonostante lo sviluppo fosse molto vicino al completamento.