Pokémon Shuffle supera i 6,5 milioni di download su 3DS e regala dei premi

Theha comunicato cheè stato scaricato daldelle console della famigliaoltre 6,5 milioni di volte in tutto il mondo. Per festeggiare questo importante traguardo, tutti i giocatori riceveranno dei premi.

I possessori di Pokémon Shuffle (disponibile gratuitamente sullo store di Nintendo), riceveranno un Tyranitar cromatico, 10.000 monete a trenta cuori, il tutto in un evento Pokémon che avrà inizio la prossima settimana. In aggiunta, oggi Pokémon Shuffle si aggiorna introducendo il sopracitato Pokémon cromatico, i livelli di Hitmonchan e Kyurem e alcune novità per la modalità Sopravvivenza.

Pokémon Shuffle è disponibile sia su Nintendo 3DS che su dispositivi iOS e Android.