La quinta missione globale diè appena iniziata: da oggi e fino al 10 aprile, i giocatori della community avranno il compito di far schiudere molte uova di Pokemon per portarla a termine ed ottenere le ambite ricompense messe in palio.

Per la precisione, sarà necessario fare schiudere almeno 200.000 uova (complessive di tutta la community) per completare la missione, mentre al raggiungimento della quota di 400.000 uova verrà sbloccato un bonus speciale.

Per partecipare, i giocatori dovranno rivolgersi alla receptionist di Piazza Festival.

Pokemon Sole e Luna è attualmente disponibile su Nintendo 3DS.