Pokemon Sole e Luna: come ottenere le due Megapietre di Mewtwo

ha annunciato uno speciale evento che permetterà di ottenere le duenecessarie per ottenerein. Di seguito, il procedimento da seguire per ottenere le due pietre.

Per ottenere le due Megapietre di Mewtwo in Pokemon Sole e Luna basterà seguire i seguenti passaggi:

Dal menu principale del gioco, selezionare la voce Dono Segreto

Successivamente, cliccare su Ricevi Dono

Inserire la parola chiave "M2DESCENT" e cliccare su "Sì"

A questo punto, il download delle Megapietre dovrebbe avvenire regolarmente, assicuratevi di essere connessi alla rete per non incorrere in problemi di trasferimento dei dati. Per ricevere le Megapietre dovrete a questo parlare con il Postino di un qualsiasi Centro Pokemon, ricordatevi di salvare il vostro stato per non perdere i bonus accumulati. Buon divertimento!