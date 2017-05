Pokemon Sole e Luna: come ottenere Lycanroc Forma Notte da GameStop

ha annunciato l'avvio della distribuzione di. Tutti i giocatori dipotranno recarsi nei negozi aderenti all'iniziativa per ottenere gratuitamente un codice per sbloccare Lycanroc Forma Notte. La promozione è valida dal 5 al 31 maggio, di seguito tutti i dettagli.

Lycanroc Forma Notte sarà racchiuso in una Pregio Ball e sarà dotato di Assorbisfera e di un Fiocco Classico, tra le abilità nascoste segnaliamo Nullodifesa. Il Pokemon è equipaggiato con le mosse Pietrataglio, Danzaspada, Rogodenti e Sbigoattacco. L'allenatore originale è conosciuto come "Rocky", mentre il suo ID è 51517, la natura e il sesso saranno invece casuali.

Per ottenere Lycanroc Forma Notte dovrete visitare i nei punti vendita GameStop aderenti e richiedere il codice, ogni cliente avrà diritto ad una sola chiave per scaricare il mostro. Una volta ottenuto il codice, dovrete seguire i seguenti passaggi:

Avvia Pokemon Sole e Luna e seleziona Dono Segreto dal menu principale

Seleziona la voce Ricevi Dono tramite Codice Seriale/Password

Inserisci il codice ricevuto da GameStop

Recati in un qualsiasi Centro Pokemon e parla con un postino

A questo punto Lycanroc Forma Notte sarà aggiunto al Pokedex, ricordatevi di salvare il gioco per non dover ripetere la procedura in futuro. I codici saranno distribuiti dal 5 al 31 maggio solo fino ad esaurimento scorte, per conoscere i punti vendita aderenti potete visitare il sito di GameStop.