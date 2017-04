Pokemon Sole e Luna: Come ottenere le Megapietre Audinite, Mawilite, Beedrillite

hanno reso noto il codice da utilizzare per ottenere quattro nuove Megapietre in. Inserendo il codice nel menu "Dono Segreto" riceverete le Megapietre. Ecco il procedimento completo da seguire per riscattare questi oggetti.

Le Megapietre Audinite, Beedrillite, Mawilite e Medichamite potranno essere utilizzate per aggiungere al Pokedex le forme Mega di Audino, Beedrill, Mawile e Medicham. Di seguito, la guida per aggiungere le Megapietre al vostro inventario:

Avviate Pokemon Sole e Luna e dal menu principale selezionate la voce Dono Segreto

Spostatevi sulla voce "Ricevi Dono" e successivamente selezionate "Sì" per confermare

Inserire il codice INTIMIDATE (tutto maiuscolo)

Avviate il gioco e assicuratevi di avere un posto libero nella vostra squadra

Parlate con il postino di un qualsiasi Centro Pokemon per ricevere le quattro Megapietre

Ricordatevi di salvare il gioco subito dopo aver ottenuto gli oggetti, in questo modo non dovrete ripetere la procedura al prossimo avvio. The Pokemon Company non ha comunicato il termine ultimo per riscattarei il codice, vi consigliamo quindi di utilizzarlo il prima possibile. A maggio, la stessa chiave potrà essere utilizzata per ricevere le due Megapietre necessarie alla megaevoluzione di Steelix e Pidgeot.