Pokemon Sole e Luna: Guida, come scaricare Pikachu con il cappellino di Ash

Per promuovere il lancio del film, The Pokemon Company ha reso disponibile un codice per scaricare una speciale versione diin. Per scaricare gratis questo Pokemon vi basterà seguire le semplici istruzioni riportate di seguito.

Pikachu con il cappellino di Ash è disponibile da oggi per tutti i possessori di Pokemon Sole e Luna. Per ottenere il Pokemon vi basterà attivare la funzione Dono Segreto e utilizzare il codice "PIKACHU20":

Avviate Pokemon Sole o Luna

Avviate Dono Segreto dal Menu Principale

Selezionate la voce "Tramite Codice Seriale"

Inserite il codice PIKACHU20

A questo punto avviate il gioco e parlate con il postino di un qualsiasi centro Pokemon per ricevere Pikachu con il cappello. Ricordatevi di salvare la partita appena possibile per non dover ricevere il procedimento. I Pikachu a disposizione sono sei, riscattabili utilizzando il codice in date ben precise:

19/9/2017 - 25/9/2017: Berretto Originale (Kanto e Johto)

26/9/2017 - 2/10/2017: Berretto Hoenn

3/10/2017 - 9/10/2017: Berretto Sinnoh

10/10/2017 - 16/10/2017: Berretto Unima

17/10/2017 - 23/10/2017: Berretto Kalos

24/10/2017 - 30/10/2017: Berretto Alola

Il codice potrà essere utilizzato una volta sola, pensateci bene quindi prima di fare la vostra scelta.