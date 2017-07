Pokemon Sole e Luna: disponibili 4 nuove Megapietre gratuite

Come annunciato sul sito Pokemon ufficiale, a partire da oggi è possibile scaricare gratuitamente quattro nuovein. Questi strumenti ci permetteranno di far megaevolveredurante la lotta.

Le quattro megapietre in questione sono Tyranitarite, Abomasnowite, Manectricite e Aggronite, che permettono rispettivamente di far megaevolvere Tyranitar, Abomasnow, Manectric e Aggron. Dal momento che queste creature non sono catturabili in Pokemon Sole e Luna, l'unico modo di ottenerli è quello di trasferirli dagli altri giochi attraverso la Banca Pokemon.

Per ottenere le quattro megapietre in Pokemon Sole e Luna basta seguire le istruzioni che trovate qui sotto:

Seleziona "Dono Segreto" dal menu di avvio

dal menu di avvio Seleziona "Ricevi dono"

Seleziona "Tramite codice seriale/password", poi "Sì", quindi nuovamente "Sì" per collegarti a Internet

Inserisci la password SABLEVOLANT

Attendi mentre avviene il trasferimento delle Megapietre

Parla al postino o alla postina che troverai in qualsiasi Centro Pokémon per ricevere le Megapietre

Ricordiamo che durante il mese scorso, invece, sono state distribuite 5 Megapietre gratuite per le Megaevoluzioni di Sceptile, Swampert, Blaziken, Camerupt e Banette. Approfitterete di questa occasione?