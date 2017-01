Pokemon Sole e Luna: fallita la seconda missione globale della community

La seconda missione mondiale della community dinon è stata portata a termine: i giocatori non sono riusciti a catturare un milione di Pokemon utilizzando la funzionalità Island Scan, fermandosi a quota 661,839.

La missione è partita a Natale ed ha coinvolto tutti i giocatori di Pokemon Sole e Luna, i quali però non hanno raggiunto l'obiettivo prefissato. In ogni caso, coloro che hanno partecipato riceveranno 217 Festive Coins, in caso di vittoria le monete sarebbero state ben 2017. Nintendo ha ringraziato la community ed ha annunciato che nelle prossime settimane verranno proposte nuove missioni speciali.