Pokémon Sole e Luna e Final Fantasy XV i giochi più venduti su Amazon a Natale

In una recente conferenza stampa tenuta da Amazon, è stato rivelato che, nuovo episodio della storica serie uscito per Nintendo 3DS, e, titolo atteso per circa 10 anni e approdato quest'anno su PS4 e Xbox One, sono stati i giochi più venduti nel periodo natalizio di quest'anno.

Sfortunatamente, nessun dato di vendita concreto è stato diffuso dal rivenditore online, ma rimane comunque ragguardevole il successo ottenuto dai suddetti titoli, che sono riusciti a battere la concorrenza di giochi importanti quali Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare e altri ancora.

Amazon ha voluto inoltre aggiungere una curiosa considerazione, spiegando che "se i clienti di Amazon.com che hanno acquistato nel periodo festivo una copia di Pokémon Sole e Luna avessero speso un'ora al giorno giocando al titolo, allora avrebbero passato l'equivalente di 24.000 cicli lunari catturando Pokémon".