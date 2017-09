Pokemon Sole e Luna: Guida alle Megapietre Latiosite, Ampharosite e Altarianite

A partire da oggi è possibile scaricare gratuitamente quattro nuovein. Questi strumenti ci permetteranno di fare Megaevolvere

Le quattro megapietre in questione sono Altarianite, Ampharosite, Latiasite e Latiosite che permettono rispettivamente di ottenere le Megavoluzioni di Altaria, Ampharos, Latias e Latios. Dal momento che queste creature non sono catturabili in Pokemon Sole e Luna, l'unico modo di ottenerli è quello di trasferirli dagli altri giochi attraverso la Banca Pokemon.

Per ottenere le quattro nuove megapietre in Pokemon Sole e Luna basta seguire le istruzioni che trovate qui sotto:

Seleziona "Dono Segreto" dal menu di avvio

dal menu di avvio Seleziona "Ricevi dono"

Seleziona "Tramite codice seriale/password", poi "Sì", quindi nuovamente "Sì" per collegarti a Internet

Inserisci la password DRACHE

Attendi mentre avviene il trasferimento delle Megapietre

Parla al postino o alla postina che troverai in qualsiasi Centro Pokémon per ricevere le Megapietre

Nintendo ha approfittato dell'occasione per comunicare che la distribuzione delle Megapietre per Pokemon Sole e Luna terminerà ufficialmente il prossimo 31 ottobre.