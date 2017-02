Pokemon Sole e Luna hanno attirato molti giocatori di età superiore ai 20 anni

Durante l'ultima riunione con gli azionisti,ha rivelato chesono molto popolari tra i giovani adulti, i due titoli hanno attirato molti più giocatori nella fascia che va dai 20 ai 30 anni rispetto ai precedenti episodi della saga, giocati principalmente dai giovanissimi.

Nintendo ha in particolare riscontrato l'ampia popolarità di Sole e Luna tra coloro che hanno giocato con la prima generazione di Pokemon su Game Boy. Un successo dovuto, secondo la società, al fattore nostalgia riportato in auge dal successo di Pokemon GO, che ha portato molti ragazzi di età superiore ai 20 anni a prendere nuovamente confidenza con la serie.

Pokemon Sole e Luna hanno venduto oltre 14 milioni di copie al 31 dicembre 2016, un risultato incredibile se pensiamo che i due giochi sono stati lanciati sul mercato a fine novembre.