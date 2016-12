Pokemon Sole e Luna: iniziata la seconda missione globale della community

E' partita ufficialmente la seconda missione globale di, la quale richiede agli allenatori di catturare o sconfiggere in totale un milione di Pokemon localizzati con la funzionalità Scanner Isola.

L'evento è già in corso e andrà avanti fino alle 00:01 del 9 gennaio, tra le ricompense in palio troviamo 2.017 Festigettoni in caso la missione venga completata mentre in caso di insuccesso i giocatori riceveranno comunque 217 gettori per la partecipazione. Coloro che hanno registrato il proprio ID in Pokemon Global Link riceveranno invece ricompense raddoppiate.

Per partecipare alla missione globale vi basterà accedere al Festiplaza dal menu principale, entrare nel castello e parlare con l'addetta ai minigiochi che troverete sul lato destro, confermando la vostra partecipazione all'evento di Pokemon Sole e Luna. Buona fortuna!