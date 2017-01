Pokemon Sole e Luna per Switch avranno più di 20 mostri esclusivi?

Secondo alcuni rumor,sarebbero attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch, con il nome in codice. Stando alle parole dell'insider Laura Kate Dale queste due versioni godranno di oltre 20 creature esclusive non disponibili nelle edizioni per 3DS.

In una recente sessione AMA su Reddit, la Dale riporta quanto segue: "Ho sentito dire che oltre 20 nuovi mostri non sono stati inseriti in Pokemon Sole e Luna per fare la loro comparsa in Pokemon Stars. Onestamente, non so se i giocatori sarebbero felici di una simile notizia..."

Ovviamente, niente di quanto riportato è stato confermato, anche se le voci riguardo una versione Switch di Pokemon Sole e Luna si fanno sempre più insistenti. Ne sapremo di più durante l'evento di presentazione della console, previsto per il 13 gennaio? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo.