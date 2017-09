Pokemon Sole e Luna: Pikachu con il cappellino di Ash in regalo dal 19 settembre

: Per festeggiare l'arrivo nelle sale del nuovo filmha annunciato l'arrivo di uno speciale, in regalo dal 19 settembre. Ecco come riscattarlo.

A partire dal 19 settembre, visita Pokemon.it per ottenere il codice che ti permetterà di ottenere un Pikachu speciale con uno dei sei berretti che indossava Ash nelle varie regioni esplorate assieme al suo fedele compagno. Non solo ogni Pikachu avrà un berretto diverso, ma conoscerà anche mosse che rispecchiano quelle usate più spesso nella regione corrispondente.

Il codice può essere usato una volta sola. Il berretto e le mosse di Pikachu dipenderanno dalla data in cui usi il codice. Se vuoi un determinato Pikachu nella tua squadra, leggi attentamente le informazioni qui sotto.

19/9/2017 - 25/9/2017: Berretto Originale (Kanto e Johto)

26/9/2017 - 2/10/2017: Berretto Hoenn

3/10/2017 - 9/10/2017: Berretto Sinnoh

10/10/2017 - 16/10/2017: Berretto Unima

17/10/2017 - 23/10/2017: Berretto Kalos

24/10/2017 - 30/10/2017: Berretto Alola

Potrai ricevere un altro Pikachu speciale, questa volta in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Assistendo alla proiezione del film Pokémon Scelgo Te!, potrai avere un QR Code che ti permetterà di ottenere un Pikachu con indosso il berretto che ha Ash nel film. Riceverai inoltre una carta speciale del GCC Pokémon, mai vista finora.