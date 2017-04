è lieta di presentare, un nuovo pokemon leggendario di tipo Lotta/Spettro pronto a debuttare in. Un breve trailer ci permette di vederlo per la prima volta in azione: lo trovate in cima alla notizia.

Al momento non sappiamo dirvi quando Marshadow verrà inserito in Pokemon Sole e Luna, ma nel frattempo possiamo vedere il pokemon in azione nel nuovo trailer pubblicato da GameFreak. Come potete notare nel filmato riportato in calce, invece, Marshadow compare anche nel trailer del nuovo film dei Pokemon (intitolato "Pokemon, scelgo te!") in uscita nelle sale giapponesi il 15 Luglio.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da GameFreak.