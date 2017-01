Pokemon Sole e Luna sono stati i giochi più venduti in Giappone nel 2016

sono stati i giochi più venduti in Giappone nel corso del 2016, con quasi tre milioni di copie distribuite nel paese del Sol Levante. E' quanto emerge dai dati diffusi da Media Create ed elaborati dall'utente di NeoGAF Horuhe

Di seguito trovate la top ten dei giochi più venduti in Giappone nel periodo che va dal 4 gennaio 2016 al primo gennaio 2017:

Pokemon Sole e Luna - 2.949.287 unità Yokai Watch 3 Sushi & Tempura - 1.301.522 unità Final Fantasy XV - 884.422 unità Super Mario Maker - 790.530 unità Dragon Quest Monsters Joker 3 - 607.574 unità YoKai Watch 3 Sukiyaki - 561.508 unità YoKai Sangokushi - 545.019 unità Kirby Planet Robobot- 511.880 unità Minecraft PlayStation Vita Edition - 457.746 unità Splatoon - 378.090 unità

Pokemon Sole e Luna hanno dunque dominato le classifiche giapponesi durante l'anno appena trascorso, nonostante siano stati pubblicati solamente alla fine di novembre. Buon successo anche per Yokai Watch 3 e Final Fantasy XV, nonostante il gioco Square-Enix non abbia ancora raggiunto quota un milione di copie vendute in patria. Buoni risultati per Kirby Planet Robobot e Dragon Quest Monsters Joker 3, continua a stupire inoltre Splatoon, capace di vendere oltre 350.000 copie nonostante non sia un titolo recentissimo.