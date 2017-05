è stato il videogiocopiù venduto durante lo scorso anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2016 al 31 marzo 2017. Dal lancio, i due titoli hanno venduto in totale 15,440,000 copie.

Al secondo posto troviamo The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch con oltre 2.7 milioni di pezzi, il podio si chiude con Super Mario Maker 3DS a quota 2,340,000 unità vendute.

Da notare anche il discreto successo di titoli non recentissimi ma ancora in grado di generare vendite elevate, tra questi citiamo Mario Kart Wii (200.000 copie), New Super Mario Bros Wii (260.000), Nintendo Land (100.000) Wii Party (60.000) e Pokemon Bianco e Nero (40.000 unità).