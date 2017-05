ha annunciato l'avvio della settima missione globale della community di. In questa nuova missione, i giocatori dovranno pescare 500.000 oggetti (o Pokemon) nelle zone di pesca con le bolle.

Avrete tempo fino al 13 giugno per portare a termine l'obiettivo imposto dagli sviluppatori, termine ultimo per partecipare alla settima missione della community di Pokemon Sole e Luna.

Pokemon Sole e Luna è disponibile su Nintendo 3DS dallo scorso mese di novembre, i due giochi hanno venduto oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo. Game Freak sembra ora essere al lavoro su un nuovo gioco di ruolo per Nintendo 3DS: Pokemon Stella in arrivo?