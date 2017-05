Pokemon Stella: nuove speculazioni sull'esistenza del gioco

Sono in tanti, in ogni caso, a credere che Pokemon Stars possa essere annunciato a breve, c'è chi ipotizza un Direct in arrivo nei prossimi giorni e chi invece punta ad una presentazione prevista per l' E3 di Los Angeles , sebbene in passato Nintendo non abbia mai annunciato un gioco dei Pokemon alla fiera americana. Per il momento, vi invitiamo a prendere quanto riportato come semplici speculazioni.

Secondo alcune teorie, questo potrebbe voler indicare una possibile imminente presentazione di Pokemon Stella , la rimozione dei video sarebbe dovuta alla volontà di non creare confusione tra i consumatori, anche se come teoria non risulta particolarmente convincente.

Come riportato da Polygon, nelle scorse ore Nintendo of America ha rimosso alcuni video di Pokemon dal suo canale YouTube, in particolare sono stati eliminati i video di presentazione di Pokemon Sole e Luna e il Direct che conteneva il reveal trailer di Pokemon X e Y .

