Pokemon Stella sarà annunciato oggi? Emergono rumor e immagini

Alle 16:00 di oggi,terrà uno speciale evento Direct per svelare alcune novità a tema Pokemon. L'annuncio dipotrebbe essere molto vicino, secondo quanto riportato da un utente di NeoGAF che afferma di essere al lavoro sulla localizzazione occidentale del gioco...

L'utente in questione ha diffuso alcuni dettagli, nonchè una presenta immagine in-game e un concept art. Pokemon Stars (nome in codice) dovrebbe essere disponibile su Nintendo Switch e 3DS, con supporto per il Cross-Play, il gioco sarà ambientato ad Alola, l'insider rivela inoltre la presenza di nuove Mosse-Z e di una nuova forma per Necrozma, mentre non ci saranno nuovi Pokemon o Megaevoluzioni aggiuntive rispetto a Sole e Luna.

Pokemon Stella sembra configurarsi come un vero e proprio sequel di Pokemon Sole e Luna e la trama viene raccontata tramite numerose cutscene. Il protagonista maschile è conosciuto come Kaosu mentre Hoshi è il nome del personaggio femminile. Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato, vi invitiamo quindi ad attendere il Nintendo Direct Pokemon in programma oggi pomeriggio alle 16:00 per saperne di più.