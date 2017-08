Pokémon Switch: improbabile che il gioco possa somigliare a Breath of the Wild

Durante l'E3 2017 di Los Angeles,ha ufficialmente annunciato un nuovo gioco RPG diprevisto in esclusiva su Switch. Accolto molto calorosamente dal pubblico,è tornata a parlare del gioco, previsto attualmente all'uscita entro il 2018.

Nello specifico, Junichi Masuda, co-fondatore della società, ha discusso di una possibile somiglianza del gioco con l'apprezzato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pur non chiudendo a priori le porte a questa possibilità, Masuda ha lasciato intendere che difficilmente le strutture videoludiche dei due franchise potranno incontrarsi in futuro.

"Se dovessimo trovare il modo di far funzionare quel tipo di impostazione con quel gameplay e dare ai giocatori un motivo divertente di andare là fuori e catturare Pokémon, allora c'è sempre una possibilità. Forse è qualcosa che i fan desiderano, ma dal mio punto di vista i giochi di Zelda sono ben predisposti ad un gameplay incentrato su esplorazione e combattimenti. Non sono sicuro che valga lo stesso per Pokémon".

Il nuovo Pokémon è atteso entro il 2018 su Switch, ma Nintendo ha già comunicato agli azionisti la possibilità di un rinvio ai primi mesi del 2019.