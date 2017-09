Pokemon TCG: vi sveliamo la nuova carta Kartana GX (Esclusiva Everyeye.it)

Everyeye.it vi svela in esclusiva una nuova carta che arriverà presto nelcome parte del set. Lain questione è dedicata a, Ultracreatura di tipo Erba/Acciaio che appartiene alla settimana generazione di Pokemon.

Kartana possiede un PS pari a 170 e può contare sulle seguenti abilità:

Tagliavia

Quando giochi questo Pokemon dalla tua mano e lo metti in panchina durante il tuo turno, puoi scartare un'Energia speciale da uno dei Pokemon del tuo avversario.

Raffica di Lame (70)

Puoi rimischiare questi Pokemon e tutte le carte a esso assegnate nel tuo mazzo

Sectio GX

Prendi una carta Premio. Non puoi usare più di attacco Gx a partita.

In calce alla notizia trovate l'immagine della carta, con descrizione in italiano, in esclusiva per Everyeye.it. Kartana sarà presto disponibile come parte del set Invasione Scarlatta del Gioco di Carte Collezionabili della serie Pokemon Sole e Luna.