Pokemon Ultrasole e Ultraluna annunciati per Nintendo 3DS

Dopo aver confermato l'arrivo disu Nintendo Switch,ha annunciato anche, entrambi disponibili su Nintendo 3DS dal prossimo 17 novembre, in contemporanea mondiale.

Nel momento in cui scriviamo, sembra confermata la presenza di nuovi mostri non presenti in Pokemon Sole e Luna nonchè di una storia alternativa rispetto ai due titoli citati. Nintendo non ha diffuso ulteriori dettagli su Pokemon Ultrasole e Pokemon Ultraluna, Game Freak ha invitato i giocatori a restare sintonizzati per ulteriori informazioni, è probabile dunque che il reveal completo dei due titoli sia atteso per l'E3 di Los Angeles, probabilmente ne sapremo di più durante l'evento Nintendo Spotlight @E3 2017 in programma per il 12 giugno.