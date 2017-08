ha annunciato lo specialedi. Questa speciale confezione (disponibile solo negli Stati Uniti) include i due giochi e alcuni contenuti bonus.

Il bundle Veteran Trainer's Dual Pack include una copia di Pokemon Ultrasole, Pokemon Ultraluna, 16 cartoline illustrate e un codice per riscattare 200 Pokeball, il tutto al prezzo di 79,99 dollari. Al momento il pacchetto non è stato confermato per l'Europa, Pokemon Ultrasole e Ultraluna saranno disponibili dal 17 novembre in esclusiva su Nintendo 3DS.