Pokémon Ultrasole e Ultraluna avrà due nuove Ultra Bestie; nuovo trailer

In occasione dell'evento Direct che la compagnia sta attualmente tenendo,ha pubblicato un nuovo trailer per, attesi in esclusiva su 3D il prossimo 17 novembre.

In aggiunta, è stato confermato che, in entrambi i titoli, il Pokémon Leggendario Necrozma si trasformerà in due forme differenti: Dusk Mane Necrozma e Dawn Wings Necrozm; e che saranno presenti due nuove "Ultra Bestie": UB Burst per Ultrasole e UB Assembly per Ultraluna.

Infine, coloro che preordineranno i giochi retail riceveranno come bonus una versione speciale di Rockruff che potrà evolversi in Lycanroc. In caso di pre-order in formato digitale, si avrà invece diritto a 12 Quick Ball.

Pokémon Ultrasole e Ultraluna usciranno su 3DS il 17 novembre.