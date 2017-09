Pokémon Ultrasole e Ultraluna: dettagli su photo club, prove delle isole e altro

ha diffuso nuovi dettagli sulle novità che saranno introdotte all'interno di, riedizioni aggiornate degli ultimi capitoli della serie RPG in arrivo in esclusiva su Nintendo 3DS.

Fra le feature rinnovate, troviamo le prove delle isole: queste saranno affrontabili in maniera leggermente diversa rispetto a quanto abbiamo visto in Pokémon Sole e Luna. Le prove saranno attivabili interagendo con il capitano di ciascuna isola; il loro contenuto potrà variare, passando da fasi esplorative a risoluzioni di enigmi e puzzle. Al termine di esse, il giocatore affronterà un potente Pokémon "totem". La prova finale di ogni isola ("grand trial") consisterà in un combattimento contro il leader della zona, ovvero il "Kahuna" dell'isola.

Tra le altre aggiunte, troviamo il "Mantine Surf", una pratica sportiva che, come il suo nome suggerisce, ci permetterà di fare surf a bordo dei Pokémon Mantine per attraversare il mare e spostarsi di isola in isola. Presente anche una classifica online, che i giocatori potranno divertirsi a scalare a suon di mirabolanti acrobazie.

Una volta ottenuto l'oggetto "Ride Pager", recandovi ad un "Ride Pokémon" sarete in grado di salire in sella a dei Pokémon alati per navigare più velocemente nel mondo di gioco.

Confermato infine il Photo Club di Alola: i giocatori potranno scattare delle foto personalizzate e decorabili, scegliendo l'inquadratura, la posa e l'outfit del proprio personaggio, nonché il Pokémon da affiancargli.

Pokémon Ultrasole e Ultraluna usciranno su Nintendo 3DS il 17 novembre. In cima alla notizia trovate un nuovo trailer del gioco, mentre in calce potete dare uno sguardo ad un set di immagini inedite.